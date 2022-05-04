На Украине обвинили Венгрию в планах захвата части территории страны

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Венгрия планировала захватить часть территории Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Венгрия планировала захватить часть территории страны. Об этом сообщает издание «Украина.ру».

В Будапеште после начала спецоперации России почему-то считали, что могут забрать часть территории Украины, отметил он. Данилов подчеркнул, что после урегулирования кризиса в стране Венгрию могут ожидать последствия.

При этом посольство Венгрии на Украине в социальных сетях раскритиковало заявление секретаря СНБО, передает РИА Новости. В дипмиссии назвали утверждения Данилова необоснованными и ложными, а также потребовали объяснений от руководства Украины.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оказался в базе сайта «Миротворец» как один из «врагов Украины». Причина, по которой политика внесли в этот список — отказ пропускать военную помощь для Киева через Венгрию. Создатели базы назвали Орбана «антиукраинским пропагандистом» и «соучастником российских преступлений».

