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В Delivery Club прокомментировали решение суда по сервисному сбору

Компания Delivery Club намерена обжаловать решение суда о незаконности сервисного сбора

Фото: Sergey Smirnov / Global Look Press

Сервис доставки Delivery Club не согласен с решением суда, признавшего во второй инстанции незаконность сервисного сбора, и намерен его обжаловать в кассационной инстанции. Об этом говорится в комментарии пресс-службы сервиса, пишет ТАСС.

В компании подчеркнули, что сервисный сбор — общепринятая мировая практика не только среди российских и зарубежных сервисов доставки, но и среди туристических сервисов и e-commerce компаний из других сегментов. Он необходим для финансирования развития IT-систем, работы служб поддержки и других подразделений.

«В случае с заказом еды плата за доставку при этом, как и прежде, полностью уходит на оплату работы курьера, а взимаемая с ресторана комиссия компенсирует маркетинговые расходы на привлечение заказа. Сервисный сбор же — плата за функционал приложения, который имеет самостоятельную ценность и является результатом работы IT-команды нашего сервиса», — резюмировали в компании.

Согласно решению Арбитражного суда Москвы от 18 марта, взыскание сервисного сбора было признано незаконным и на Delivery Club налагался штраф в размере 10 тысяч рублей. Компания не согласилась с этим решением и обратилась с апелляционной жалобой в Девятый арбитражный апелляционный суд, который оставил решение Арбитражного суда Москвы без изменений, а жалобу — без удовлетворения.

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Марина Совина
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