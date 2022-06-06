Шестерых россиян осудили за похищение человека и вымогательство

Под Астраханью шестерых россиян осудили за похищение мужчины и вымогательство денег

В Астраханской области шестерых россиян в возрасте от 33 до 44 лет осудили на сроки от 5,5 года до 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режимов. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

Жителей поселка Цаган Аман Юстинского района Калмыкии и села Енотаевки под Астраханью признали виновными в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, вымогательстве денег и неправомерном завладении автомобилем.

По данным следствия, 5 августа 2020 года подсудимые насильно погрузили 34-летнего жителя Енотаевки в его машину, после чего стали избивать его руками и ногами и требовать от него 420 тысяч рублей. Затем на другом авто сообщники вывезли его в поселок Цаган Аман, где продолжили избивать, используя деревянную палку и рукоятку ножа.

После фигуранты сняли 400 тысяч со счета потерпевшего и сказали передать им еще столько же. Злоумышленники забрали автомобиль пленника до момента передачи денег и отправили мужчину в Енотаевку за второй частью суммы. Приехав в село, россиянин сразу же обратился в полицию, позже преступников задержали.