В Казани провели эко-акцию

Более 350 человек приняли участие в эко-акции по очистке озера Глубокое в Казани

В Казани 4 июня состоялась акция по очистке берегов и подводной части озера Глубокое. Как уточнили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов республики, мероприятие приурочили ко Дню эколога, Всемирному дню окружающей среды и Марафону зеленых дел.

Благодаря совместным усилиям местных жителей, волонтеров, а также дайверов регионального отделения Русского географического общества, сотрудников Минэкологии, активистов общественного движения «Будет Чисто», представителей Дум РТ, местного отделения партии «Единая Россия» и РОО РТ «Союз Отцов» удалось очистить 62 тысячи квадратных метров береговой территории и еще семь тысяч квадратных метров — под водой.

Отмечается, что прибрежную территорию помогали приводить в порядок школьники, студенты, экологи и волонтеры. Всего в эко-акции было задействовано более 350 человек. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что за полтора часа участники мероприятия смогли заполнить мусором половину кузова КАМаЗа.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае к 2027 году захотели построить гостиничный комплекс по принципам зеленых технологий и циклической экономики. Указывалось, что на создание экологичного туристско-рекреационного центра «Обитаемая земля» привлечено 187,8 миллиона рублей частных инвестиций.