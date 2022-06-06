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В Испании прокомментировали возможные поставки Киеву тяжелых вооружений

В Министерстве обороны Испании прокомментировали поставки Киеву тяжелого вооружения

Фото: Rafael Bastante / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Министерстве обороны Испании прокомментировали предоставление Киеву танков и зенитных ракет, сообщается в интервью главы ведомства Маргариты Роблес телеканалу Telecinko.

По словам Роблес, тема о поставках тяжелого вооружения на Украину является «щекотливой».

На вопрос, допускает ли политик возможность поставок танков и зенитных ракет Киеву, Роблес указала на готовность королевства поддерживать Украину «в пределах возможностей» и в координации с союзниками. «Солидарность Испании, как и всех стран Евросоюза, с Украиной является всеобъемлющей», — подчеркнула она.

Ранее издание El Pais сообщило о готовности Испании направить Украине танки и зенитные ракеты. Королевство подтвердило передачу Киеву боеприпасов, средств индивидуальной защиты, а также гранатометов и пулеметов. Кроме того, страна предложила обучить украинских военнослужащих обращению с танками на территории Латвии.

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Виктория Кондратьева
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