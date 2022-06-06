Сотрудники ФСБ и МВД задержали с поличным главу района и его заместителя

Под Астраханью сотрудники ФСБ и МВД задержали главу района и его зама при получении взятки

В отношении главы Камызякского района Астраханской области Романа Попова и его первого заместителя Юлии Шмелевой возбудили дело о получении взятки в крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

По данным следствия, в мае прошлого года чиновники заключили не менее 35 договоров с несколькими фирмами и предпринимателями на выполнение строительных работ и оказание услуг по организации горячего питания на сумму около 20 миллионов рублей. Позже подозреваемые потребовали от коммерсантов взятку за своевременную оплату по этим договорам.

3 июня при передаче им 680 тысяч рублей фигуранты были задержаны с поличным оперативными сотрудниками регионального УФСБ и УМВД. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ход расследования находится на особом контроле руководителя управления СКР по региону генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова.