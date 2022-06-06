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Google заплатит 715 тысяч долларов австралийскому чиновнику за расистские видео

SMH: Google выплатит экс-чиновнику из Австралии Джону Бариларо за расистские видео

Фото: Peter DaSilva / Reuters

Американская компания Google выплатит 715 тысяч долларов экс-заместителю премьер-министра австралийского штата Новый Южный Уэльс Джону Бариларо (John Barilaro), сообщила газета The Sydney Morning Herald.

Соответствующее решение вынес Федеральный суд Австралии. Он признал, что размещенные на принадлежащей компании платформе YouTube ролики о Бариларо содержат ложные обвинения в коррупции и мошенничестве. Как говорится в решении суда, видео представляли собой «безжалостную и злобную кампанию» против австралийского чиновника.

Кроме того, видео содержали грубые оскорбления и расистские комментарии. Как отмечает издание, американская компания не предприняла никаких действий для того, чтобы удалить эти материалы или ограничить доступ к ним, даже после получения жалоб от Бариларо и его адвокатов.

Ранее бывший сотрудник кадровой службы YouTube Арне Уилберг подал в суд на компанию из-за расистской политики по подбору персонала. По словам уволенного рекрутера, в 2017 году ему запретили проводить интервью с кандидатами, которые не являются женщинами, чернокожими или латиноамериканцами.

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Ксения Назарова
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