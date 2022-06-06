В России подали иски к иностранным автопроизводителям из-за ухода с рынка

«Известия»: ОПИ подала иски к GM, Mercedes, Volkswagen и Toyota из-за прекращения поставок

Российская организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала судебные иски в отношении автопроизводителей General Motors, Mercedes, Volkswagen и Toyota Motor. Об этом пишут «Известия».

По мнению главы ОПИ Олега Павлова, приостановившие работу в стране компании нарушают права российских потребителей, которые лишились возможности ремонта или замены приобретенных автомобилей, устранения производственных недостатков и технического обслуживания . По его словам, уже начались первые разбирательства.

ОПИ требует от концернов прекратить исполнение санкций и возобновить поставки всей продукции. Роспотребнадзор поддержал общественников, сказано в официальном заключении службы для суда.