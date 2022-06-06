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Во Владивостоке впервые запустили электрокаршеринг

Во Владивостоке стали доступны 15 электромобилей проекта каршеринга Green Crab

Фото: Michael Marais / Unsplash

Во Владивостоке в понедельник, 6 июня, официально запустили первый на Дальнем Востоке проект каршеринга электромобилей Green Crab. Об этом пишет ТАСС.

Так, на первом этапе жителям Владивостока доступны 15 новых электромобилей JAC iEV7S в комплектации Luxe. Автомобиль может проехать до 300 километров без подзарядки, а восполнить энергию в быстром режиме можно за один час.

«Чтобы начать пользоваться сервисом, достаточно установить приложение Green Crab Carsharing на iOS или Android, пройти регистрацию и забронировать ближайший электрокар на карте. Пользователям сервиса доступны поминутный, посуточный и 12-часовой тарифы», — отметил соинвестор проекта, технологический провайдер сервисов мобильности «Соллерс Груп».

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По словам генерального директора компании, оператора каршеринга ООО «Русгидровайз» Никиты Владимирова, автопарк планируется расширить до 70 единиц к концу этого года, и до 100 — в следующем. Основной территорией использования является Владивосток, однако ездить разрешается гораздо дальше, например, в Находку или Уссурийск.

«Есть только обозначенные красным зоны, куда мы не рекомендуем ездить, где наша поддержка заканчивается. Это обычно труднопроходимая местность, куда лучше приезжать на хорошо подготовленной машине», — предупредил Владимиров.

Ранее в июне россиянам дали советы по подготовке к длительным поездкам на автомобиле. В первую очередь эксперты рекомендуют начать с оценки состояния машины (исправность двигателя, повреждения колес, замер уровней жидкостей), а далее приступить к тщательному планированию маршрута.

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Дарья Рыбак
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