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Дело похищавшей россиян украинской банды отправлено в суд

Суд рассмотрит дело украинской банды, похищавшей россиян с 2014 года

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Суд рассмотрит дело украинской банды, функционировавшей с 2014 года, — злоумышленники похищали россиян или грабили их. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, в банде было как минимум 11 активных участников, в отношении которых сейчас заведены уголовные дела по разным статьям УК РФ — «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Похищение человека», «Грабеж», «Незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ», «Покушение на убийство», «Превышение должностных полномочий», «Контрабанда оружия».

В 2020 году в Челябинске группировка похитила предпринимателя и украла у него цифровую технику, с помощью которой преступники получили доступ к его криптовалюте на сумму более 50 миллионов рублей. Также преступники пытали на территории Донецкой народной республики (ДНР) участника народного ополчения. Позже они организовали покушение на убийство сотрудника МВД ДНР, автомобиль которого был заминирован.

В настоящий момент обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые ходатайствовали о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.

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Леонид Микуляк
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