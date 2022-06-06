КНР прокомментировала решение Тайваня запретить экспорт полупроводников в Россию

МИД КНР заявил, что попытки Тайваня создать препятствия для России обречены на провал

Тайвань стремится усилить напряженность, создавая препятствия для России в получении полупроводников. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

По словам дипломата, попытки Тайваня запретить экспорт в Россию полупроводников с тактовой частотой более 25 МГц, а также устройств, производительность которых превышает пять гигафлопов, обречены на провал. Чжао Лицзянь указал, что Тайбэй предпринимает подобные действия «по указке внешних политических сил». «Тем самым Тайвань прибегает к провокации», — прокомментировал он соответствующее решение.

Ранее Министерство экономики Тайваня (MOEA) запретило экспорт в Россию и Белоруссию чипов с тактовой частотой более 25 МГц. Кроме того, нельзя поставлять микросхемы, у которых более 144 контактов. Также запрещаются импорт отдельных видов литографического оборудования, используемого для изготовления микросхем. Белоруссия попала под ограничения, потому что она может помочь России импортировать такие товары, считают власти Тайваня.