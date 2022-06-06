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Российская авиация уничтожила станцию контрбатарейной борьбы в ДНР

МО РФ: авиация уничтожила станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в ДНР

Фото: РИА Новости

В результате ударов российской авиации в районе Северска Донецкой народной республики (ДНР) были уничтожены установка реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», батарея полевой артиллерии, 10 специальных автомобилей и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, оперативно-тактическая и армейская авиации поразили 73 района скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, в результате ударов авиации были уничтожены два пункта управления, свыше 150 бойцов ВСУ, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в районе Кодема ДНР, добавили в Минобороны.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российская артиллерия уничтожила две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». В результате ударов также были поражены 10 танков, 17 спецавтомобилей и столько же орудий полевой артиллерии и минометов.

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Сергей Истомин
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