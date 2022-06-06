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Стало известно о помощи Соловьева упавшему в обморок итальянскому телеведущему

Владимир Соловьев помог упавшему в обморок после беседы с Захаровой итальянскому ведущему

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский телеведущий Владимир Соловьев, участвующий в ток-шоу «Не арена» на итальянском канале La7, помог ведущему Массимо Джилетти, которому стало плохо в прямом эфире. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел после беседы журналиста с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Завершив с ней беседу по видеосвязи в Москве, Джилетти потерял сознание. Когда он пришел в себя и появился в эфире после рекламной паузы, то признался, что помог ему Соловьев. После этого он продолжил эфир.

Ранее сообщалось, что во время обсуждения интервью соведущая Джилетти воскликнула «О Боже, Массимо, что происходит? Помогите Массимо!», после чего передача ушла на рекламу. После паузы Джилетти объяснил, что приступ недомогания был спровоцирован недостатком сахара или холодной погодой в Москве.

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Марина Совина
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