Итальянский телеведущий упал в обморок после интервью с Захаровой

Итальянский телеведущий Массимо Джилетти упал в обморок после интервью с Захаровой

Ведущему итальянского канала La7 Массимо Джилетти стало плохо в прямом эфире, организованном из Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел после того, как Джилетти закончил интервью с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Во время обсуждения интервью в программе ее участники заметили, что ведущий потерял сознание. Соведущая Джилетти воскликнула «О Боже, Массимо, что происходит? Помогите Массимо!», после чего передача ушла на рекламу, отмечает РИА Новости.

После рекламной паузы Джилетти объяснил, что приступ недомогания был спровоцирован недостатком сахара или холодной погодой в Москве.

Ранее в эфире канала La7 Мария Захарова оценила возможность закрытия России. По ее словам, «железного занавеса» со стороны Москвы не будет. Дипломат обратила внимание, что это Евросоюз окружает Россию.