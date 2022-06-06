Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Итальянский телеведущий упал в обморок после интервью с Захаровой

Итальянский телеведущий Массимо Джилетти упал в обморок после интервью с Захаровой
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Ведущему итальянского канала La7 Массимо Джилетти стало плохо в прямом эфире, организованном из Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел после того, как Джилетти закончил интервью с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Во время обсуждения интервью в программе ее участники заметили, что ведущий потерял сознание. Соведущая Джилетти воскликнула «О Боже, Массимо, что происходит? Помогите Массимо!», после чего передача ушла на рекламу, отмечает РИА Новости.

После рекламной паузы Джилетти объяснил, что приступ недомогания был спровоцирован недостатком сахара или холодной погодой в Москве.

Ранее в эфире канала La7 Мария Захарова оценила возможность закрытия России. По ее словам, «железного занавеса» со стороны Москвы не будет. Дипломат обратила внимание, что это Евросоюз окружает Россию.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Швейцарии оценили эффективность санкций Запада против России
Стало известно о помощи Соловьева упавшему в обморок итальянскому телеведущему
Лосиха отомстила съевшему ее лосенка медведю и попала на видео
Итальянский телеведущий упал в обморок после интервью с Захаровой
Названы тренды и антитренды в мебельном интерьере 2022 года
Умер сооснователь группы Bon Jovi Алек Джон Сач
Экс-депутат Рады заявил о страхе Зеленского покушения спецслужбами Запада
Американцы рассказали о способах предотвратить инциденты со стрельбой
Известный актер высказался об избалованности москвичей
Стало известно о схеме по вывозу украинского зерна из Одессы при участии Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.