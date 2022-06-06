Ставший мемом фильм «Морбиус» снова провалился в прокате

Фильм «Морбиус» с Джаредом Лето снова провалился в прокате и стал мемом в сети

Фильм «Морбиус» с актером Джаредом Лето в главной роли вновь провалился в американском прокате. Об этом сообщает Collider.

3 июня картину о живом вампире повторно выпустили на большие экраны. «Морбиус» показали в 1037 кинотеатрах США. Кассовые сборы по итогам пятничного показа составили всего 85 тысяч долларов — это примерно по 82 доллара на каждый кинозал. В среднем этот показатель в Америке достигает 270 долларов.

Повторный провал фильма вызвал новую волну мемов в социальных сетях. Один из пользователей пошутил, что заплатил 85 тысяч долларов за один билет, хотя «он столько не стоит».

Официальная премьера «Морбиуса» состоялась 30 марта. Фильм получил одну из самых низких оценок в истории Marvel на сайте CinemaScore — «С+» и стал мемом в сети. В общей сложности «Морбиус» собрал в США 73,6 миллиона долларов.