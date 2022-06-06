В России предложили новый способ обеспечить жильем малоимущих

В Госдуме рассмотрят законопроект об арендных домах для малоимущих

В Госдуме в первом чтении рассмотрят законопроект, который может активизировать строительство арендных домов и обеспечить жильем семьи с небольшим доходом. Его авторы предлагают помочь тем, кто не имеет права на получения жилья как малоимущие, но и не может позволить себе приобретение квартиры в ипотеку. Об этом сообщает «Российская газета».

В пояснительной записке к документу сказано, что в данный момент около 40 процентов семей не имеют возможности вносить регулярные платежи по ипотеке даже по программам господдержки. В результате пять миллионов семей в стране рассматривают вариант долгосрочного решения жилищного вопроса через найм жилья.

В 2014 году в Жилищном кодексе появилось понятие наемных домов социального использования, однако по всей России их существует лишь около двадцати. В них не менее 50 процентов квартир должно сдаваться семьям с достаточно невысокими доходами.

В законопроекте предлагают смягчить требования к наемным домам, чтобы ими заинтересовался бизнес на условиях государственно-частного партнерства. Авторы предложили ввести понятие наемного дома коммерческого использования для отдельных категорий граждан. В жилье такого типа регион сможет предоставлять в аренду не менее 20 процентов квартир, субсидируя плату важным именно здесь специалистам — врачам, учителям, инженерам. Остальные квартиры будут сдаваться внаем на рыночных условиях.

По мнению члена комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Александра Якубовского, в настоящее время рынок аренды жилья в России неупорядоченный. Владелец квартиры может в любой момент попросить арендатора съехать, а также может не платить налоги. Кроме того, качество жилья зачастую недостаточно хорошее.

Якубовский убежден, что если схема будет выгодной для бизнеса, то первые арендные дома могут появиться через три-четыре года, однако для насыщения рынка понадобится минимум 10 лет. За счет нее можно будет улучшить качество аренды жилья. Кроме того, благодаря большому пулу квартир, которые будет сдавать управляющая компания, плата может оказаться ниже, чем в среднем по рынку.

Ранее в июне аналитики компании BusinesStat проанализировали соотношение медианных заработных плат и стоимости аренды квартир в различных городах России в период с 2020 по 2021 год. В результате они обнаружили, что средняя ставка аренды квартир в 2021 году в стране составила 19 тысяч рублей, а медианная зарплата в стране — 40,2 тысячи рублей. Таким образом доля затрат на аренду по России в 2021 году составила 47,2 процента.