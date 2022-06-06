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Водители устроили поножовщину в душевой петербургского общежития

В общежитии Петербурга ссора между двумя водителями завершилась поножовщиной

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге ссора между двумя водителями завершилась поножовщиной, сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, инцидент произошел примерно в четыре часа утра 5 июня в душевой общежития. В результате инцидента одного из мужчин госпитализировали в тяжелом состоянии. Прибывшие на место стражи порядка установили личность подозреваемого, его отпустили под обязательство о явке. Выяснилось, что он и раненый мужчина были коллегами.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Астрахани мужчину отправили в СИЗО за убийство знакомого из пневматической винтовки. И потерпевший, и подозреваемый были разнорабочими в одном крестьянско-фермерском хозяйстве.

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Елизавета Новикова
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