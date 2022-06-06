В Ереване пройдет заседание ОДКБ

В Ереване состоится заседание комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ

В Ереване 17 июня пройдет заседание комитета секретарей Советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), пишет News.am.

Заседание состоится под председательством секретаря Совбеза Армения Армена Григоряна. Планируется обсудить ситуацию в зоне ответственности ОДКБ, нейтрализацию вызовов и угроз безопасности для стран-членов организации. На мероприятии выступит генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Ранее в Москве состоялся саммит лидеров стран организации. СМИ сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян просил ввести войска ОДКБ в республику, где в последние недели проходят массовые протесты, если ситуация там станет развиваться так же, как в Казахстане в январе.

Тем не менее официальный Ереван назвал абсурдом информацию о такой просьбе.