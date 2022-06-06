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Вероятность отставки Бориса Джонсона с поста премьера оценили

Политолог Марков оценил вероятность отставки Джонсона с поста премьера в 40 процентов

Фото: Hannah McKay / Reuters

Бориса Джонсона действительно могут отправить в отставку с поста премьер-министра Британии, считает политолог Сергей Марков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру». По оценкам политолога, вероятность этого составляет около 40 процентов.

Ранее газета The Sunday Times сообщила, что Консервативная партия Великобритании может провести голосование о недоверии своему лидеру премьер-министру Борису Джонсону уже 8 июня. Вскоре глава профильного комитета партии заявил, что голосование консерваторов состоится вечером 6 июня.

Причины вотума

Вотум о недоверии Джонсону связан с его вечеринками во время карантина, которые, с точки зрения британцев, являлись выражением его презрения к народу, объяснил Марков.

Борис Джонсон объявил очень жесткий карантин для всего народа, а сам в это время устраивал так называемое bryan party, то есть винные вечеринки в своей резиденции, и приглашал туда множество сотрудников. Там пили вино, обсуждали в неформальной обстановке рабочие моменты, веселились — это наглое попрание принципа единства закона, и это премьер-министр презирает закон или народ

Сергей Марковполитолог

Есть еще одна причина, по которой Джонсона могут отстранить, убежден политолог. Дело в том, что, по мнению британцев, премьер сам не знает, какую политику проводить. «Сначала он отрицал COVID-19 и хотел пойти по шведскому пути полного игнорирования мер карантина, потом он бросился в противоположную крайность и ввел жесточайшие меры карантина», — отметил Марков.

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Следующий премьер

По словам политолога, вероятность того, что после Джонсона место британского премьера займет лояльный России политик, очень мала, так как это нереалистичный сценарий.

«Во-первых, общая политика британского правящего класса — резко агрессивная к России политика, во-вторых, это американская политика тоже. Но нам не нужно, чтобы британский премьер был пророссийским — это невозможно. Нам нужно другое — чтобы британский премьер не был провокатором, которым является Борис Джонсон, нам не нужно, чтобы он дружил с Россией, нам нужно, чтобы он не плескал бензин в огонь, а вот это очень вероятно. Вероятность того, что премьером станет человек более разумный и менее безответственный, больше половины», — заключил Марков.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что Борис Джонсон опустился на последнее место в рейтинге доверия к министрам, входящим в действующее правительство.

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Екатерина Смирная
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