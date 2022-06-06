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Стала известна дата проведения голосования о недоверии Джонсону

Британские консерваторы 6 июня проголосуют о недоверии премьеру Борису Джонсону

Фото: Aaron Chown / Reuters

Британские консерваторы шестого июня проведут голосование о недоверии премьер-министру страны Борису Джонсону, сообщает Sky News со ссылкой на председателя руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый «Комитет 1922») Грэма Брейди.

По его словам, парламентская партия преодолела порог в 15 процентов, чтобы добиться проведения процедуры вотума доверия лидеру консерваторов. Голосование пройдет в понедельник с 18.00 до 20.00 по местному времени (20.00-22.00 по московскому).

Для отстранения премьер-министра от власти необходимо, чтобы против него выступила половина Консервативной партии плюс один депутат, то есть 180 парламентариев.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что премьер-министр Британии Борис Джонсон опустился на последнее место в рейтинге доверия к министрам, входящим в действующее правительство.

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Анжелика Бережная
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