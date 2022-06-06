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Британские консерваторы приготовились высказать недоверие Джонсону

Sunday Times: британские консерваторы могут проголосовать о недоверии Джонсону 8 июня
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Victoria Jones / Pool / Reuters

Консервативная партия Великобритании может провести голосование о недоверии премьер-министру Борису Джонсону уже 8 июня. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источник.

Отмечается, что число членов партии, недовольных ее лидером, достигло уровня, при котором может быть запущена данная процедура. В частности, чтобы голосование состоялось, необходимо, чтобы хотя бы 15 процентов парламентариев-тори направили соответствующие письма.

По данным издания, за отставку Джонсона уже высказались 67 консерваторов. В то же время отмечается, что глава Комитета 1992 года Грэм Брэйди озвучит соответствующие данные 6 июня. Среди причин для недовольства премьером указываются вечеринки, которые проходили на Даунинг-стрит в период действия жестких коронавирусных ограничений.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что премьер-министр Британии Борис Джонсон опустился на последнее место в рейтинге доверия к министрам, входящим в действующее правительство.

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Ксения Назарова
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