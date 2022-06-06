Экономист допустил падение доллара до 45 рублей

Экономист Прокудин допустил падение доллара до 45-50 рублей в июле

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин допустил падение доллара до 45 рублей в июле. Об этом сообщают «Известия».

По его мнению, в июне может произойти существенный отток с рублевых вкладов в связи с падением ставок и ухода депозитных денег на валютный и фондовый рынки. Он подчеркнул, что это поддержит курс доллара. Эксперт добавил, что с июля ситуация снова стабилизируется и доллар опять начнет падать.

Прокудин считает, что американская валюта в следующем месяце опустится до 45-50 рублей, при этом равновесие платежного баланса сохранится в районе 20–30 рублей. Затем, по его словам, произойдет очередной отскок, который будет еще сильнее, чем майский — плюс 20 процентов.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Диана Степанова сообщила, что следствием чрезмерного укрепления и «раздувания» доллара может стать кризис экономик развивающихся стран. По словам экономиста, в апреле курс доллара начал укрепляться по отношению к юаню и валютам развивающихся стран.

