Вторая ракетка мира из Эстонии ушла от российского тренера из-за его гражданства

Эстонская теннисистка ушла от российского тренера Турсунова из-за его гражданства

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт ушла от российского тренера Дмитрия Турсунова. Об этом сообщает ERR.

Спортсменка заявила, что приняла такое решение из-за гражданства специалиста. «Ему сейчас очень трудно получать визы, так что он не может ездить на многие турниры. А мне нужен тренер, который рядом. Если я хорошо чувствую себя за пределами корта, то все в порядке и на корте», — рассказала Контавейт.

Эстонка, являющаяся второй ракеткой мира, поблагодарила Турсунова за совместную работу и подчеркнула, что их сотрудничество было успешным.

Турсунов начал работать с Контавейт в августе 2021-го. Эстонка завершила год на седьмом месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), а 6 июня поднялась на вторую позицию, что стало лучшим результатом в карьере 26-летней спортсменки.

Турсунов до начала тренерской карьеры выиграл 14 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Кроме того, в составе сборной России игрок стал победителем Кубка Дэвиса.