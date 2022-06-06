Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Беларусь
Сегодня
21:45 (Мск)
Азербайджан
Лига наций УЕФА|Лига C. Группа 3. 2-й тур
Австрия
Сегодня
21:45 (Мск)
Дания
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 1. 2-й тур
Хорватия
Сегодня
21:45 (Мск)
Франция
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 1. 2-й тур
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 4-й матч
Спорт

Вторая ракетка мира из Эстонии ушла от российского тренера из-за его гражданства

Эстонская теннисистка ушла от российского тренера Турсунова из-за его гражданства

Фото: Alexander Kulebyakin / globallookpress.com

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт ушла от российского тренера Дмитрия Турсунова. Об этом сообщает ERR.

Спортсменка заявила, что приняла такое решение из-за гражданства специалиста. «Ему сейчас очень трудно получать визы, так что он не может ездить на многие турниры. А мне нужен тренер, который рядом. Если я хорошо чувствую себя за пределами корта, то все в порядке и на корте», — рассказала Контавейт.

Эстонка, являющаяся второй ракеткой мира, поблагодарила Турсунова за совместную работу и подчеркнула, что их сотрудничество было успешным.

Турсунов начал работать с Контавейт в августе 2021-го. Эстонка завершила год на седьмом месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), а 6 июня поднялась на вторую позицию, что стало лучшим результатом в карьере 26-летней спортсменки.

Турсунов до начала тренерской карьеры выиграл 14 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Кроме того, в составе сборной России игрок стал победителем Кубка Дэвиса.

Что делать?
Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Зеленский ответил на предложение Путина по вывозу украинского зерна
Отомстивший за смерть сына россиянин получил 14 лет колонии
Зеленский назвал возможного посредника в вопросе разблокировки украинских портов
Названы лучшие варианты перекусов
В США решили арестовать принадлежащие Абрамовичу самолеты
Небензя покинул зал СБ ООН после обвинений в адрес России
Россия оставила за собой право ответного ракетного удара по Украине из-за РСЗО
Врач раскрыл полезное свойство популярного препарата
В Индии нашли необычный способ спастись от последствий изменения климата
Украина потребовала отвести российский флот от своих портов для экспорта зерна
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.