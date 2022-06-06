В Госдуме одобрили проект о наказании за призывы против безопасности России

Комитет Госдумы одобрил проект о наказании за публичные призывы против безопасности РФ

Комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять проект, который предусматривает введение уголовной ответственности до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 2,5 миллиона рублей за публичные призывы против безопасности России. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, нарушения будут наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или лишением свободы от двух до четырех лет. Аналогичные нарушения, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы от пяти до семи лет лишения свободы со штрафом от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.

Кроме того, участие россиян в военных действиях против интересов страны за рубежом будет наказываться лишением свободы до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта будет считаться государственной изменой, добавили в комитете Госдумы.

Ранее комитет Госдумы рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект с поправками в Уголовный кодекс об ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории страны.