Минобороны России заявило о сбитом МиГ-29 ВСУ

Представитель Минобороны Конашенков заявил, что российские системы ПВО сбили МиГ-29 ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков уточнил, что самолет был сбит в районе города Славянск.

Кроме того, представитель Минобороны отчитался об уничтожении 13 беспилотников ВСУ. Беспилотные аппараты были сбиты в районах Донецкой народной и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Харьковской и Запорожской областях Украины.

По уточненным данным военного ведомства, с начала спецоперации российскими войсками было уничтожено 190 самолетов, 129 вертолетов и 1127 беспилотников ВСУ.