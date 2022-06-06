Назван способ помочь оказавшимся под риском увольнения москвичам

Заммэра Ракова: для москвичей под риском увольнения создадут 15 тысяч рабочих мест

Тысячи москвичей, которые оказались под риском увольнения, смогут получить работу в более 140 стабильных компаниях. Они прошли отбор на участие в утвержденной правительством Москвы программе мер поддержки работодателей и сотрудников в условиях санкций и создали более 15 тысяч новых рабочих мест. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, на программу выделили 3,36 миллиарда рублей. «В нее входят следующие направления — организация временных работ, поддержка компаний в массовом трудоустройстве и адаптации сотрудников, обучение персонала промышленных предприятий и организация общественных работ. В первые же дни приема заявок мы фиксировали высокую заинтересованность государственных и коммерческих компаний в этих программах», — рассказала Ракова.

Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и максимально расширять возможности для трудоустройства горожан в стабильно работающие компании. Меры государственной поддержки и объем финансирования при необходимости позволят создать 58 тысяч рабочих мест. Исходя из реальных потребностей мы сможем продолжить отборы по субсидированию работодателей, которые готовы создавать рабочие места Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

У сотрудников, которые находятся во временном простое, неполном рабочем дне или неделе, есть возможность выйти на временные работы, сохранив при этом прежнее место работы. Это должно помочь людям сохранить стабильный заработок и подработать на местах по временной занятости.

Для тех, кто уже вышел на отрытый рынок труда, есть возможность устроиться на общественные рабочие места, что поддержит их в период поиска новой работы. При этом они могут рассчитывать и на постоянное трудоустройство с прохождением короткого этапа адаптации. Это должно стимулировать крупных работодателей создавать постоянные рабочие места. Промышленные предприятия же, готовые сохранить своих сотрудников, смогут обучить персонал за бюджет.

Среди компаний, создавших новые рабочие места, — центры госуслуг «Мои Документы», Главархив Москвы, территориальные центры социального обслуживания, «Московский метрополитен», «ФПК», «Почта России», «Магнит», сеть ресторанов «Росинтер», «Теремок», столичная шоколадно-кондитерская фабрика «Рот Фронт» и один из ведущих туроператоров детского отдыха «Мосгортур». Они открывают такие вакансии, как администратор, консультант, архивист, соцработник, электромонтер, слесарь-электрик, проводник пассажирского вагона, продавец-билетер, повар, бармен-кассир, официант, вожатый. Рассмотреть их можно через флагманские центры «Моя работа».

Предполагается, что новые меры поддержки позволят сохранять стабильную ситуацию на рынке труда. По мнению первого заместителя руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александры Александровой, пока это удается. Ее слова приводит ТАСС.

Ситуация на рынке труда стабильная. Мы очень внимательно смотрим за всеми маркерами. (…) Если посмотреть на регистрируемую безработицу, то уровень безработицы остается на прежнем уровне — 0,46 процента, и это достаточно низкий уровень Александра Александрова первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения

Трудоустроиться москвичам помогает служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 57 отделов трудоустройства. Большая их часть расположена в центрах «Мои документы». Флагманские центры находятся на улице Щепкина и улице Шаболовка.

Программа поддержки работников под риском увольнения была утверждена в апреле. В нее входит организация временных и общественных работ, обучение работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, а также адаптация сотрудников к новому рабочему месту. Компании, которые примут более 200 сотрудников на временные работы, получат поддержку из бюджета правительства Москвы, а именно — гранты в форме субсидий на компенсацию частичных затрат на зарплату сотрудников в размере одного МРОТ, 30-процентные страховые взносы на каждого сотрудника, а также затраты на материально-техническое обеспечение рабочего места (5 тысяч рублей однократно на весь период). Те компании, которые могут взять на постоянную работу более 300 сотрудников, получат гранты в форме субсидий на компенсацию затрат в размере 5 тысяч рублей на адаптацию одного трудоустроенного. Промышленные предприятия смогут реализовать обучение под свои потребности и претендовать на компенсацию соответствующих затрат.