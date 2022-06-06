РАН призвала сохранить бакалавриат и магистратуру в России
В России необходимо сохранить бакалавриат и магистратуру при разработке новой системы образования. К такому шагу призвал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, его слова передает ТАСС.
Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.
Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.
Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.
Помимо системы «бакалавриат — магистратура», участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.
«С одной стороны, Болонская система — единое образовательное пространство Европы. Но сейчас по факту нет никакого единого пространства, даже воздушного. Но это не означает, что надо отменить бакалавров и магистров, потому что они у нас были еще в царской России», — объяснил глава академии.
Он подчеркнул, что во времена царской России ввели первые ученые степени, среди которых были и магистры. В системе образования СССР их упразднили, однако после распада ученые степени снова появились еще до того, как Россия вошла в Болонский образовательный процесс.
Ранее заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что после подписания главами учебных заведений под обращением Российского союза ректоров о поддержке специальной операции на Украине фактически произошло исключение образовательных организаций страны из Болонского процесса.