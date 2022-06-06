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В отношении российского школьника возбудили дело за изнасилование 12-летней

В Новочеркасске возбудили дело в отношении школьника после изнасилования 12-летней девочки

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Новочеркасске возбудили уголовные дела в отношении 16-летнего российского школьника после изнасилования 12-летней девочки. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

По данным Telegram-канала, преступление было совершено в полночь 2 июня — следствие полагает, что 16-летний ученик спецшколы Магомед Г. встретил 12-летнюю девочку и изнасиловал ее. Заявление в полицию о случившемся поступило от матери ученицы седьмого класса одной из местных школ.

В отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела по статьям 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»).

Ранее в Кронштадте троих иностранцев задержали по подозрению в изнасиловании молодых россиянок. Девушек, одна из которых живет в Санкт-Петербурге, в результате преступления госпитализировали с травмами, ссадинами, ушибами и подозрением на сотрясение мозга.

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Леонид Микуляк
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