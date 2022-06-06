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Посол США в России похвалил Набиуллину

Посол США Салливан назвал талантливой работу главы ЦБ Набиуллиной по укреплению рубля

Фото: Артем Кудрявцев / РИА Новости

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина показала себя исключительно талантливым человеком, проведя великолепную работу по укреплению курса рубля. Об этом в интервью ТАСС заявил посол США в России Джон Салливан.

В своей похвале дипломат отметил, что рост российской валюты носит временный характер и, может быть, даже чрезмерный, а также напомнил, что влияние санкций со временем будет расти. Он указал, что если бы он был гражданином России, то переживал бы о состоянии российской экономики и проблемах, которые ее ожидают.

По словам Салливана, американские компании десятилетиями выстраивали отношения с Россией, брали на работу тысячи людей по всей стране. В новых условиях на восстановление сотрудничества уйдут многие годы — и это при условии, что США вообще захотят теперь иметь дело с российскими производствами. Пока же этого не наблюдается.

Курс доллара от TradingView

После начала военных действий России на Украине курс рубля опустился до исторических минимумов по отношению к доллару и евро, что заставило Центробанк поднять ключевую ставку до 20 процентов и ввести беспрецедентные административные меры, в том числе запрет на продажу валюты населению.

В течение следующих месяцев рубль укрепился в два раза на фоне резкого падения импорта в страну. В настоящее время регулятор пытается нащупать способ отодвинуть рубль от значений 60 рублей за доллар, поскольку такой курс становится угрозой для бюджета. Однако пока, несмотря на многочисленные послабления, стоимость российской валюты почти не падает.

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Платон Щукин
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