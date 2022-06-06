На Ямале впервые изучат сиговые виды рыб

Ученые РАН и ВНИРО впервые изучат сиговые виды рыб в Ямало-Ненецком автономном округе

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа ученые из института экологии растений и животных Уральского отделения РАН и Тюменского филиала ВНИРО впервые изучат состояние сиговых видов рыб. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

Российские ученые определят перспективы сохранения и восстановления сиговых видов рыб. Исследование проведут в акватории Обской губы в районе поселков Новый Порт, Мыс Каменный, Нурма, устьевой части Тазовской губы, реках Обь и Таз. Работу также будут вести в нерестовых притоках и соровых системах.

«Это [результат исследования] позволит рационально распределить объемы вылова по видам рыболовства, оперативно организовать рыбоохранные мероприятия, расширить места выпуска молоди муксуна и чира с возможностью встраивания их в естественные стада, а также организовать искусственное воспроизводство нельмы», — сообщила заместитель директора департамента АПК ЯНАО Любовь Охман.

Ранее участники экспедиции Арктического плавучего университета впервые исследовали микроорганизмы для получения новых антибиотиков и ферментов для пищевой промышленности. Специалисты изучали ранее не исследованные хладоустойчивые и психрофильные арктические микроорганизмы.