Блогерша раскрыла правду об идеальных фото в соцсетях

Фитнес-блогерша Лорен Вуд показала, как меняется фигура на фото в зависимости от позы

Фитнес-блогерша Лорен Вуд раскрыла правду об идеальных фото в соцсетях. На ее публикацию обратили внимание в издании Daily Star.

Британка с никнеймом Loz_Fitnesss, работающая тренером, разместила в своем профиле два снимка, сделанных с интервалом в несколько секунд, чтобы показать, как внешний вид меняется в зависимости от позы. Так, на на первом кадре юзерша позирует перед зеркалом в спортивном бра и легинсах с высокой талией, демонстрируя подтянутую фигуру. В то же время на втором изображении она расслабила тело, показав складки на животе.

«Ваше ежедневное напоминание о том, что нужно принимать свое тело во всех аспектах, углах и позах», — подписала она пост, который набрал тысячи лайков и сотни комментариев. «Принятие необходимо и освобождает, это — ключевое», «Аминь этой сестре», «Так вдохновляет», «Приятно видеть, что этим делится фитнес-блогер», — высказывались подписчики.

В апреле британская модель и телезвезда Джорджи Кларк раскрыла секретный лайфхак, который ее коллеги применяют для фотографий в социальных сетях. Блогерша рассказала правду о том, как популярные в сети личности на самом деле добиваются идеальной фигуры на снимках. Девушка разместила коллаж из двух фотографий, на которых она запечатлена в одном и том же раздельном купальнике пудрово-розового оттенка. На левом кадре юзерша позирует спиной к камере, демонстрируя целлюлит на бедрах и ягодицах.