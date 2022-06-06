Самый опасный медведь в мире убил и съел возвращавшуюся из храма пару

Times of India: в Индии медведь растерзал семейную пару и четыре часа поедал их тела

Медведь-губач вблизи индийского города Панна, штат Мадхья-Прадеш, убил семейную пару и съел их тела. Об этом сообщает Times of India.

43-летний Мукеш Раи и его 39-летняя жена Гудия возвращались после утреннего посещения храма, расположенного в километре от их дома. На них напал медведь-губач, который считается одним из самых опасных медведей в мире.

Супруги пытались вместе отбиться от дикого животного, но скончались от полученных травм. По словам местных жителей, медведь растерзал их, после чего четыре часа поедал их останки.

Спустя несколько часов на место происшествия прибыли представители лесной службы. Им потребовалось еще два часа, чтобы усыпить медведя при помощи транквилизатора и изловить его. Животное отправят в зоопарк.

Иждивенцам погибших выплатят компенсацию в размере 400 тысяч рупий (314,3 тысячи рублей). Местные жители требуют устроить родственников пары на работу.

Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, Непале и Бутане. Их высота в холке может достигать 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами. Несмотря на скромные размеры считаются одними из самых опасных медведей в мире. За последние 20 лет в результате нападения губачей погибли сотни жителей Индии, тысячи получили ранения.

Ранее сообщалось, что медведь-губач на чайной плантации в индийском талуке Валпараи, штат Тамилнад, напал на гастарбайтера и нанес ему травмы. Нападение произошло так быстро, что другие рабочие не успели прийти на помощь пострадавшему.