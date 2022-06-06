Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Самый опасный медведь в мире убил и съел возвращавшуюся из храма пару

Times of India: в Индии медведь растерзал семейную пару и четыре часа поедал их тела

Фото: Elaine Thompson / AP

Медведь-губач вблизи индийского города Панна, штат Мадхья-Прадеш, убил семейную пару и съел их тела. Об этом сообщает Times of India.

43-летний Мукеш Раи и его 39-летняя жена Гудия возвращались после утреннего посещения храма, расположенного в километре от их дома. На них напал медведь-губач, который считается одним из самых опасных медведей в мире.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Супруги пытались вместе отбиться от дикого животного, но скончались от полученных травм. По словам местных жителей, медведь растерзал их, после чего четыре часа поедал их останки.

Спустя несколько часов на место происшествия прибыли представители лесной службы. Им потребовалось еще два часа, чтобы усыпить медведя при помощи транквилизатора и изловить его. Животное отправят в зоопарк.

Иждивенцам погибших выплатят компенсацию в размере 400 тысяч рупий (314,3 тысячи рублей). Местные жители требуют устроить родственников пары на работу.

Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, Непале и Бутане. Их высота в холке может достигать 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами. Несмотря на скромные размеры считаются одними из самых опасных медведей в мире. За последние 20 лет в результате нападения губачей погибли сотни жителей Индии, тысячи получили ранения.

Ранее сообщалось, что медведь-губач на чайной плантации в индийском талуке Валпараи, штат Тамилнад, напал на гастарбайтера и нанес ему травмы. Нападение произошло так быстро, что другие рабочие не успели прийти на помощь пострадавшему.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Медведев рассказал о «страшном шестом пакете» санкций против России
Европе предложили изменить стратегию борьбы с Россией
Глюкозу раскритиковали за видео в откровенном наряде
Бразильский футболист «Зенита» высказался об отстранении от еврокубков
Власти Шри-Ланки задумались об отмене запрета на вылет российского самолета
Россиян предупредили о распространенном способе заражения устройств
Диетолог рассказала рецепт полезного летнего напитка
Водители устроили поножовщину в душевой петербургского общежития
Бузова раскрыла подробности получения роли во МХАТе
В ЛНР рассказали о возможном наказании для украинских военных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.