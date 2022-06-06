Слуцкий ответил на вопрос о подражании манере Жириновского на посту главы партии
Новый председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что не будет копировать манеру бывшего лидера партии Владимира Жириновского, так как это «смешно, контрпродуктивно и нечестно по отношению к избирателям». Об этом сообщает РИА Новости.
«Безусловно, Жириновский сформировал идеологию, программу партии. "Жириновский — навсегда" — теперь это один из наших главных лозунгов», — рассказал нынешний глава партии.
Он добавил, что бывший председатель ЛДПР всегда подбирал яркие кадры в партию. Кроме того, он учил никогда не бояться выступать, говорить простыми, доступными словами, а также отталкиваться от реальных потребностей и запросов жителей. «И в этом плане, надеемся, ничего не изменится», — ответил на вопрос Слуцкий.
27 мая председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий избран новым лидером ЛДПР. Новый лидер политического объединения заявил, что стратегия партии в целом останется прежней, однако будет модифицирована «в сторону укрепления нашей социальной политики».
Бывший председатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля после того, как заразился коронавирусом, попал в больницу и провел там больше двух месяцев. Ему было 75 лет. Прощание с главой партии прошло в Колонном зале Дома Союзов, политика отпели в храме Христа Спасителя, церемонию проводил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.