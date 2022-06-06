Слуцкий ответил на вопрос о подражании манере Жириновского на посту главы партии

Слуцкий заявил, что копировать Жириновского на посту председателя ЛДПР контрпродуктивно

Новый председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что не будет копировать манеру бывшего лидера партии Владимира Жириновского, так как это «смешно, контрпродуктивно и нечестно по отношению к избирателям». Об этом сообщает РИА Новости.

«Безусловно, Жириновский сформировал идеологию, программу партии. "Жириновский — навсегда" — теперь это один из наших главных лозунгов», — рассказал нынешний глава партии.

Он добавил, что бывший председатель ЛДПР всегда подбирал яркие кадры в партию. Кроме того, он учил никогда не бояться выступать, говорить простыми, доступными словами, а также отталкиваться от реальных потребностей и запросов жителей. «И в этом плане, надеемся, ничего не изменится», — ответил на вопрос Слуцкий.

27 мая председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий избран новым лидером ЛДПР. Новый лидер политического объединения заявил, что стратегия партии в целом останется прежней, однако будет модифицирована «в сторону укрепления нашей социальной политики».

Бывший председатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля после того, как заразился коронавирусом, попал в больницу и провел там больше двух месяцев. Ему было 75 лет. Прощание с главой партии прошло в Колонном зале Дома Союзов, политика отпели в храме Христа Спасителя, церемонию проводил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.