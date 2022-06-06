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Названа самая неочевидная требующая защиты от солнца часть тела

Блогер Мэтт назвал кожу головы неочевидной, но важной зоной для защиты от солнца

Фото: unsplash

Парикмахер и блогер Мэтт (фамиля неизвестна) с ником mattloveshair назвал самую неочевидную требующую защиты от солнца часть тела. На его публикацию в соцсетях обратили внимание в издании The Sun.

На кадрах герой материала наносит небольшое количество солнцезащитного крема на зону пробора волос. Мэтт подчеркивает, что ожог на голове не только вызывает головную боль, но и вредит здоровью волос. По его словам, такая процедура особенно важна для людей, страдающих облысением.

Кроме того, инфлюенсер обратил внимание зрителей на пудру с соответствующими свойствами, которую он нанес на кожу головы с помощью кисти для макияжа. В качестве завершающего этапа специалист распылил на всю прическу несмываемое средство с УФ-фильтром.

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Пользователи сети поблагодарили Мэтта за лайфхак в комментариях под публикацией. «Почему я никогда не думал об этом, спасибо тебе», — написал один из них. «Я не знал об этом, и у меня появилась меланома», — рассказал другой.

Ранее в июне доктор медицинских наук, сертифицированный дерматолог и доцент клинической дерматологии Колумбийского университета Джессика Вайзер дала советы по спасению бледной кожи летом. Она порекомендовала на ежедневной основе использовать в жаркий сезон солнцезащитный крем с фактором защиты 30+.

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Дарья Шляпужникова
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