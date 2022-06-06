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Тренер объяснила россиянам связь между морщинами на лбу и стопой

Тренер Анастасия Кириченко: от здоровья стопы зависит внешний вид лица

Фото: shutterstock

Тренер и основатель фитнес-пространства Train Me Анастасия Кириченко объяснила россиянам связь между морщинами на лбу и здоровьем стопы. В интервью для «Ленты.ру» она назвала способ разработать стопу и улучшить здоровье при помощи мячика.

Тренер отмечает, что все части тела связаны между собой и влияют друг на друга. «Наше тело — это единое целое. Последние двадцать лет активно изучается фасциальная ткань, появляется все новая информация, что все в теле взаимосвязано», — объяснила она. «Фасция — это особая ткань, которая объединяет все наши мышцы и служит связующим волокном. Так, она в том числе объединяет стопу и лоб», — заявила тренер. Именно поэтому, по словам Анастасии Кириченко, от здоровья стопы зависит внешний вид лица.

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«Во всем теле благодаря фасции у нас есть меридианы — это такие линии, которые образуются посредством связи этой ткани», — объяснила тренер. Таким образом, утверждает она, мышцы лба соединены фасциальной тканью с мышцами черепа, спины, задней поверхности бедра и стопой. «На протяжении этого участка мышцы не прерываются, между ними есть фасция, которая все объединяет», — дополнила Анастасия Кириченко и отметила, что от функционирования стопы зависит работа остальных связанных с нею мышц.

«Наша стопа — это фундамент, с которого начинается шаг, и от того, как "ведет себя стопа" зависит то, как будет распределяться нагрузка по всему телу. И как тело будет выглядеть после таких движений», — заявила эксперт. Поэтому, чтобы избежать морщин на лбу, Анастасия Кириченко советует уделять больше внимания работе со стопой. Для этого тренер советует работать с подвижностью голеностопа и использовать миофасциальный релиз, то есть раскатывать небольшой мячик стопой. Следуя этим правилам, по ее словам, удастся не только избежать морщин на лбу, но и наладить работу всего организма.

Ранее тренер предупредила россиян о втором подбородке из-за шпагата. По ее словам, неправильная растяжка способна изменить внешний вид лица.

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Елена Матвиенко
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