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Собиравшегося убить одногруппников студента отправили на принудительное лечение

Под Красноярском собиравшемуся убить сокурсников студенту назначили принудительное лечение

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Красноярском крае 18-летнему студенту, собиравшемуся убить сокурсников, назначили принудительное лечение. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Судом установлено, что в 2020 году между учащимся Южного аграрного техникума и его одногруппниками произошел конфликт, после которого, по мнению юноши, трое учащихся стали оскорблять и унижать его. Молодой человек решил их убить. В конце мая прошлого года он купил в одном из магазинов Абакана патроны к имевшемуся у него аэрозольному пистолету, изготовил пусковое устройство и приобрел нож. Используя это оружие, он собирался избавиться от обидчиков 1 сентября 2021 года в здании техникума.

Благодаря работе сотрудников УФСБ и УМВД по региону трагедию удалось предотвратить, позже в квартире фигуранта обнаружили и изъяли оружие. По результатам проведенной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы у молодого человека обнаружили психическое расстройство, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность действий и руководить ими. По решению суда россиянина отправят в спецучреждение.

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Елизавета Новикова
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