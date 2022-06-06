В Госдуме сравнили страны Запада с «крысиным королем»

Депутат Госдумы от Крыма Шеремет заявил о сходстве стран Запада с «крысиным королем»

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал инцидент с закрытием воздушного пространства для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет заявил о сходстве политики стран Запада с «крысиным королем», поскольку их антироссийская кампания перешла все приемлемые границы.

«В своем стремлении любым способом навредить России, включая поставки оружия на Украину, западные страны все больше напоминают крысиного короля. Их антироссийская политика не только переходит все рамки дозволенного, но и скатывается до таких мелких пакостей, как ситуация с самолетом главы дипломатического ведомства России», — сравнил он.

Парламентарий назвал участь «крысиного короля» незавидной, поскольку Россия не позволит хамского и неуважительного отношения к себе, включая ультиматумы, шантаж и угрозы. По его мнению, западные страны ускоряют процесс саморазрушения, «пойдя на конфронтацию с Россией и спонсируя режим националистов на Украине».

«Мы надеемся, что простые жители западных стран осознают ошибочность курса своих властей, которые по указке американцев, не думая принимают консолидированные решения, несущие вред всем народам и миру на нашем континенте», — заключил депутат.

5 июня Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета Лаврова. Инцидент подтвердил источник в МИД России, а также посол страны в Черногории Владислав Масленников.