Корабли и самолеты ТОФ выследили подлодку условного противника на учениях

Корабли и самолеты Ту-142М3 ТОФ выследили подлодку условного противника на учениях

Противолодочные самолеты Ту-142М3 и корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали слежение за подводной лодкой условного противника в рамках учений в Тихом океане. Об этом сообщает Министерство обороны России, передает РИА Новости.

Оборонное ведомство опубликовало видео с учений. На записи виден взлет самолетов Ту-142М3, которые сопровождали истребители-перехватчики МиГ-31БМ, облет палубным вертолетом фрегата «Маршал Шапошников» проекта 1155М, поход корабельного ордера группировки и работа артиллерийских установок А-190-01.

Отмечается, что самолеты вылетели с аэродрома в Приморском крае. В ходе учений Ту-142М3 совместно с корабельными поисково-ударными группами осуществили поиск и слежение за подводными лодками условного противника. После этого корабли отразили условные атаки с воздуха. Экипажи выполнили стрельбу из установок А-190 калибра 100 миллиметров по целям, которые имитировали самолеты условного противника. Также экипаж выполнил постановку радиоэлектронных помех.

Силы ТОФ продолжают масштабные учения, которые проходят с 3 по 10 июня в акватории Тихого океана. В маневрах участвуют более 40 судов обеспечения и боевых кораблей, а также около 20 летательных аппаратов.

В мае Ту-142 морской авиации ТОФ провели учения над Охотским морем. В ходе учений экипажи задействовали штатные средства обнаружения подводных лодок условного противника.