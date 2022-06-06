В России оценили новый газовый проект Турции на черноморском шельфе

Экономист Гривач счел новый газовый проект Турции политической опорой Эрдогана на выборах

Новый проект Турции на черноморском шельфе — амбициозный проект, считает экономист, замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его словам, реализация проекта не только существенно увеличит объемы производства Анкары, но и станет политическим подспорьем для действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии новых президентских выборов. Об этом специалист заявил в ходе беседы с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Турция разрабатывает газовый проект на черноморском шельфе. Анкара хочет построить энергетическую базу по добыче газа на глубине 2200 метров, передает ПРАЙМ со ссылкой на газету Milliyet.

По данным турецкого издания, в этом подводном комплексе газ из десяти скважин будет поступать на сборный пункт, а оттуда по трубе транспортироваться на берег. Базу управления тоже разместят на морском дне. «В процессе Турция побьет много рекордов», — пишет Milliyet.

По данным издания «Сабах», общая длина морской части газопровода от месторождения Сакарья на шельфе до порта Фильос, где возводится завод по переработке природного газа, составит 155 километров. Судно, которое уложит трубы на дно, сегодня покинуло Дарданеллы и направилось к Фильосу.

По планам, первый газ с черноморского месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году, в первом квартале ежедневная добыча составит 10 миллионов кубометров.

Политическое подспорье

«Это очень амбициозный проект. Если он будет реализован, то станет первым успешным опытом добычи газа на глубоководном шельфе Черного моря», — считает Гривач.

По словам специалиста, пока заявленные объемы — 10 миллионов кубометров в сутки — совсем не велики. Но для Турции, которая в настоящее время добывает лишь несколько сотен миллионов кубометров газа в год, это будет существенным увеличением собственного производства, подчеркнул замглавы Фонда национальной энергетической безопасности.

«Кроме того, это будет очень серьезное политическое подспорье для действующего президента в преддверии выборов в следующем году», — указал специалист.

Он отметил, что пока сложно сказать, повлияет ли этот проект на потребности Турции в импорте. В первую очередь это будет зависеть от состояния экономики страны, добавил Гривач. На изменение импорта газа также будет влиять доступность других видов энергоресурсов, резюмировал эксперт в области энергетики.

В мае стало известно, что российский «Газпром» возобновил поставки газа в Турцию по «Голубому потоку» после планового ремонта.

Газопровод «Голубой поток» протяженностью 1213 километров введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 миллиардов кубометров газа в год. Газ поставляют в регион также через «Турецкий поток», который заработал в 2014 году. Кроме Турции топливо через газопровод поставляют в страны Южной Европы.

Ранее турецкий экономист Эрдал Карагель рассказал, что среди европейских стран произошел раскол, который касается вопроса поставок российского газа. По его мнению, притом что в настоящее время Европа пытается отказаться от импорта энергоресурсов из России, зависимость государств-членов Евросоюза от российского природного газа составляет около 40 процентов, а для ряда стран Москва является единственным и жизненно важным поставщиком, покрывающим 100-процентную потребность в топливе.

