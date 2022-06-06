Под Харьковом погибли четверо бойцов Иностранного легиона Украины

Пресс-секретарь Иностранного легиона Украины Магру сообщил о четырех погибших бойцах

Во время боев в Харьковской области погибли четверо бойцов Иностранного легиона Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь легиона Дамьен Магру в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы хотели бы почтить память наших братьев по оружию: Рональда Вогелара, Майкла О’Нила, Бьорна Бенджамина Клависа, Вильфреда Блерио. Нет слов, чтобы выразить нашу благодарность за их службу и великую жертву», — написал он.

Магру подчеркнул, что память об этих бойцах будет жить в легионе, Вооруженных силах Украины (ВСУ) и в «сердцах украинского народа, который перед ними в долгу».

Ранее сообщалось, что погибший французский легионер Вильфрид Блерио мог быть связан с французскими ультраправыми группировками. Также в соцсетях появились фотографии, где убитый позирует с фашистским приветствием.