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В США заявили об отсутствии ядерной стратегии у Вашингтона

Профессор ВМС США заявил об отсутствии внятной ядерной стратегии у Вашингтона

Фото: Shutterstock

Окончание холодной войны привело к эпохе национального невнимания к ядерным проблемам, и у Вашингтона отсутствует внятная ядерная стратегия. Об этом в статье для журнала The Atlantic заявил американский писатель, специалист по международным отношениям, профессор колледжа ВМС США Том Николс.

По словам эксперта, раньше Белый дом серьезней относился к ядерной угрозе. «Академики, политики и активисты спорили по телевидению и в колонках о том, безопаснее ли нам иметь больше или меньше ядерного оружия. СМИ представляли анализ сложных вопросов», — пишет автор.

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Николс указал, что с падением СССР Соединенные Штаты забыли о ядерной угрозе: оборонные институты перестали выпускать ядерных стратегов, а ядерные вопросы исчезли из учебных программ. «Избирателям тоже стало все равно. Во время холодной войны, независимо от того, какие вопросы могли быть подняты, каждые президентские выборы были омрачены беспокойством о том, чей палец будет на "кнопке" (...) Но в 2015 году, когда [бывшего президента США] Дональда Трампа спросили во время первичных дебатов в Республиканской партии о ядерных силах США, он смог только сказать: "Для меня очень важна ядерная мощь, разрушительная сила". На этот раз миллионы американцев пожали плечами», — отметил он.

Профессор подчеркнул, что начиная с 1994 года американская администрация не смогла дать ответ на вопрос, зачем именно США нужно ядерное оружие: для ведения ядерных войн или для сдерживания атаки? «И каждая администрация пыталась запутать ответ, говоря, по сути, что это немного и то, и другое. Это несерьезный взгляд», — заявил он.

Николс отметил, что украинский конфликт побудил всех задуматься о возможности ядерной войны. По его мнению, существует вероятность, что Франция, Россия, Великобритания и США могут оказаться на одном поле боя, и именно поэтому Вашингтону следует как можно скорее определиться со своей стратегией, пока не стало поздно.

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Виктория Кондратьева
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