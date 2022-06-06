Названы последствия взаимного закрытия посольств России и США

Политолог Кортунов заявил, что закрытие посольств России и США ударит по обычным гражданам

Закрытие Россией и США своих посольств на территории друг друга станет низшей точкой в отношениях двух стран и признаком того, что обе стороны утратили какую бы то ни было надежду на их улучшение или даже стабилизацию. Последствия такого шага назвал «Ленте.ру» генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

При этом политолог отметил, что последние несколько лет российское и американское посольства и так не работали в штатном режиме — Москва и Вашингтон неоднократно высылали дипломатов и закрывали консульства. «Хотелось бы надеяться, что закрытия посольств не произойдет, но, к сожалению, при сохранении нынешних тенденций полностью исключить такой вариант мы не можем», — отметил он.

«Помимо всего прочего, такое развитие событий ударит и по обычным гражданам двух стран, потому что окончательно лишит их возможности получать консульское обслуживание, защиту своих интересов и так далее», — подчеркнул глава РСМД.

В качестве одного из возможных последствий такого шага Кортунов назвал увеличение роли других механизмов взаимодействия между Россией и США. По его словам, посольства — далеко не единственный канал коммуникации, поэтому в случае их закрытия дополнительная нагрузка ляжет на Советы безопасности, центральные аппараты президентских администраций, военные ведомства и разведсообщества.

Ранее американский посол в Москве Джон Салливан не исключил вероятность того, что Россия и США закроют посольства на территории друг друга. По его словам, подобное решение станет «большой ошибкой», и в Вашингтоне вряд ли можно встретить тех, кто его поддержит. В то же время дипломат допустил, что посольство в Москве может быть закрыто, если продолжать его работу будет «небезопасно».