Американский посол оценил вероятность закрытия посольств в Москве и Вашингтоне

Посол США Салливан допустил закрытие посольств в Москве и Вашингтоне

Американский посол в Москве Джон Салливан не исключил вероятность того, что Россия и США закроют посольства на территории друг друга. Однако Вашингтоне не хотел бы принимать такое решение, заявил Салливан в беседе с ТАСС.

Салливан допустил закрытие посольств в Москве и Вашингтоне в ответ на соответствующий вопрос и оценил это возможное решение. Если оно воплотится в жизнь, то станет «большой ошибкой». По словам посла, в администрации США вряд ли возможно встретить приверженцев закрытия посольств.

«Я могу представить себе единственную причину, по которой США могут быть вынуждены закрыть свое посольство: это может быть в том случае, если продолжать его работу будет небезопасно», — подчеркнул он.

Дипломат напомнил, что ранее Москва предупреждала об опасности разрыва отношений с Вашингтоном. Он отметил, что подобная ситуация означала бы закрытие посольств и в России, и в США. Салливан выразил надежду, что подобное не случится.

«Уверяю вас, это не идет от Соединенных Штатов. Это не входит в намерения президента [Джо] Байдена или правительства США. И мы сейчас мало что еще можем добавить на эту тему. Мы три месяца находимся в ситуации полностью, как мне представляется, измененных взаимоотношений», — заключил представитель американской стороны.

Ранее Салливан оценил вероятность полного разрыва отношений России и США. Он исключил такой сценарий развития событий.