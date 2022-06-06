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Вильфанд пообещал москвичам 28-градусную жару

Синоптик Роман Вильфанд спрогнозировал 28-градусную жару в Москве с 9 июня

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москву в четверг, 9 июня, придет 28-градусная жара. Такую погоду пообещал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«В понедельник и вторник будет период умеренной летней погоды: утром прохладно (около 15 градусов тепла), а днем — 21-23 градуса. (…) В среду уже прогнозируется 23-25 градусов, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье — до 27-28 градусов», — сообщил Вильфанд.

По его словам, подобная температура будет соответствовать показателям середины июля. Синоптик также спрогнозировал в Москве кратковременные дожди с 9 июня.

Ранее синоптик Евгений Тишковец пообещал жителям России «медовое» лето с безветренной погодой и умеренной влажностью, По его словам, в ближайшие месяцы скоротечные ливни будут чередоваться с солнечными днями.

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Анастасия Шейкина
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