Россиянин выстрелил в живот предложившему помощь школьнику

В Московской области выясняют обстоятельства ранения в живот семиклассника

В Московской области сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ранения школьника в живот, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, ЧП произошло 5 июня около 23 часов в поселке Новый Быт возле города Чехов. Семиклассник и его друг заметили лежащего на скамейке у магазина россиянина. Они предложили ему помощь, решив, что у мужчины проблемы. Однако диалог не заладился, тот достал пистолет и направил его на друзей. Подростки попытались отобрать оружие, но злоумышленник нажал на курок.

В результате стрельбы ученик седьмого класса получил ранение в живот, его доставили в больницу для оказания помощи. Стрелка задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Пушкино Московской области госпитализировали 12-летнего ребенка, которому выстрелил в лицо ровесник. Ребенка прооперировали, его состоянию ничто не угрожает.