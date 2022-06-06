Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин выстрелил в живот предложившему помощь школьнику

В Московской области выясняют обстоятельства ранения в живот семиклассника

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Московской области сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ранения школьника в живот, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, ЧП произошло 5 июня около 23 часов в поселке Новый Быт возле города Чехов. Семиклассник и его друг заметили лежащего на скамейке у магазина россиянина. Они предложили ему помощь, решив, что у мужчины проблемы. Однако диалог не заладился, тот достал пистолет и направил его на друзей. Подростки попытались отобрать оружие, но злоумышленник нажал на курок.

В результате стрельбы ученик седьмого класса получил ранение в живот, его доставили в больницу для оказания помощи. Стрелка задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Пушкино Московской области госпитализировали 12-летнего ребенка, которому выстрелил в лицо ровесник. Ребенка прооперировали, его состоянию ничто не угрожает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
В Совфеде отреагировали на отказ ряда стран пропустить самолет Лаврова
Диетолог рассказала рецепт полезного летнего напитка
Водители устроили поножовщину в душевой петербургского общежития
Бузова раскрыла подробности получения роли во МХАТе
В ЛНР рассказали о возможном наказании для украинских военных
Россиянин выстрелил в живот предложившему помощь школьнику
Власти решили запустить новый вид ипотеки под пять процентов
В российском регионе ввели карантин из-за смертоносного паразита у медведя
Сотрудники «Боржоми» заблокировали входы на заводы в Грузии
Стало известно о гибели под Северодонецком комбата 24-й бригады ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.