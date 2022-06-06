Умер бывший гитарист группы «Чиж & Co» Михаил Владимиров

Бывший гитарист группы «Чиж & Co» Михаил Владимиров скончался в возрасте 55 лет

В возрасте 55 лет скончался советский и российский гитарист, бывший участник рок-группы «Чиж & Co». Об этом сообщает портал «Смотрим.ru» со ссылкой на представителей музыкального коллектива.

Как передает издание, гитарист умер у себя дома в Ленинградской области. Другие подробности не приводятся.

Михаил Владимиров родился 26 января 1967 года в Ленинграде. В 1979 году вместе с бас-гитаристом Андреем Липейко и барабанщиком Юрием Руденко он организовал группу «Зеркала», впоследствии сменившую название на «Азарт». Музыканты играли преимущественно в стилях рок-н-ролл и блюз-рок. В 1989 году Владимиров стал гитаристом группы «Мифы», а в 1994 году присоединился к коллективу «Чиж & Co». Свой последний коллектив музыкант покинул по состоянию здоровья.

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