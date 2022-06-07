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Россиянкам назвали простой способ похудеть в бедрах

Диетолог Бобровский: чтобы похудеть в бедрах, нужно меньше есть и больше двигаться

Фото: taylor hernandez / Unsplash

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский назвал россиянкам простой способ похудеть в бедрах. Его комментарии приводит радио Sputnik.

Бобровский заявил, что употребление высококалорийных блюд на фоне низкой физической активности приводит к набору лишнего веса. По словам специалиста, у каждого человека есть места на теле, которые называются жировыми ловушками. «В отличие от мужского "пивного живота", где жир находится внутри брюшной полости, на бедрах у женщин он располагается, условно говоря, более поверхностно», — пояснил доктор.

Так, чтобы похудеть в указанной зоне, женщинам нужно добиться идеального баланса между спортивными нагрузками и рационом, отметил медик. «Уменьшить локальные жировые отложения, особенно на бедрах, можно, лишь системно снижая массу тела. (...) Для этого, если в двух словах, меньше ешьте и больше двигайтесь», — заключил он.

Ранее в июне российские диетологи назвали способ как есть все и не толстеть. По словам врача-диетолога Института пластической хирургии и косметологии Оксаны Владимировой, в свой ежедневный рацион можно включать все продукты, если учитывать их калорийность и добавлять больше физических нагрузок. В свою очередь нутрициолог Анна Ивашкевич предложила прислушиваться к своему организму.

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Мария Винар
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