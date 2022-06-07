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Курс биткоина обвалился

Курс биткоина обвалился ниже 30 тысяч долларов

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В ходе торгов во вторник, 7 июня, курс биткоина обвалился ниже 30 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk. К 18:30 по московскому времени биткоин потерял более 4,6 процента и стоил 29,915 доллара за монету. Эфир потерял 4 процента и стоит около 1775,81 доллара.

Обвал произошел после того как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начала расследование продажи токенов биржи Binance в 2017 году. Регулятор оценит, не было ли это незарегистрированным предложением ценных бумаг. Представители Binance не стали давать никаких комментариев по этому поводу.

Bitcoin от TradingView

Это не первый обвал биткоина за последний месяц. Так, 12 мая курс упал до 26,7 тысячи долларов — минимума с декабря 2020 года. Массовая распродажа привела к тому, что только за 24 часа крипторынок потерял свыше 200 миллиардов долларов.

В целом криптовалюты дешевеют в этом году: их совокупная рыночная капитализация опустилась примерно до 1,2 триллиона долларов с 3 триллионов долларов в ноябре 2021-го. Тогда же стоимость биткоина достигала исторического максимума — монета стоила 68 982 доллара.

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Платон Щукин
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