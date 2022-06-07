На Филиппинах ликвидировали возможного пресс-секретаря ИГ в Восточной Азии

Филиппинские военные сообщили о ликвидации возможного пресс-секретаря ИГ в Восточной Азии

Во время операции в филиппинском регионе Магинданао был ликвидирован возможный пресс-секретарь террористической организации «Исламское государство-Восточная Азия» (входит в ИГ, запрещена в России). Об этом сообщил начальник Центрального командования Западного Минданао, генерал-лейтенант Альфредо Росарио-младший, передает местное издание Manila Bulletin.

По информации командующего, в ликвидации террориста Абдулфатаха Омара Алимудена, также известного, как Абу Хузайфах, принимали участие подразделения 60-й пехотной бригады, 40-го пехотного батальона и разведки. Операция проводилась на переправе Сальбо в муниципалитете Дату Сауди Ампатуан.

Как сообщил Росарио-младший, ликвидированный Хузайфах был не только пресс-секретарем восточноазиатской ячейки ИГ, но и куратором ее финансовых операций. Он был связующим звеном между террористами из «Даула Исламия-Филиппины» и Центральным банком ИГ.

26 мая главарь террористической группировки «Исламское государство» Абу аль-Хасан аль-Курейши был задержан турецкими спецслужбами в Стамбуле. Сообщается, что операция проводилась совместно с Национальной разведывательной организацией Турции и с управлением по борьбе с терроризмом.