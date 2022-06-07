Подсчитан размер экономии бюджета из-за высылки российских дипломатов

Россия сэкономит на высылке своих дипломатов 635 миллионов рублей

Министерство иностранных дел подсчитало размер экономии средств федерального бюджета, которой удастся достичь благодаря массовой высылке властями западных стран российских дипломатов. Расчеты приводит ТАСС.

В 2022 году МИД сможет сэкономить 635 миллионов рублей. Из них 472,7 миллиона составит экономия по расходам на зарплату сотрудникам, 73,6 миллиона — экономия на командировочных и других выплатах сотрудникам зарубежного аппарата, 47,5 миллиона — на закупке товаров, работ и услуг, а также 40,4 миллиона — на капитальном ремонте заграничных учреждений.

Массовая высылка российских дипломатов из западных стран, в основном из государств-членов Евросоюза, произошла после начала российской спецоперации на Украине.

В качестве ответной меры Москва объявила персонами нон-грата схожее количество сотрудников посольств западных стран. Глава российского МИД Сергей Лавров называл ситуацию беспрецедентной даже по меркам холодной войны.