Подсчитан размер экономии бюджета из-за высылки российских дипломатов
Министерство иностранных дел подсчитало размер экономии средств федерального бюджета, которой удастся достичь благодаря массовой высылке властями западных стран российских дипломатов. Расчеты приводит ТАСС.
В 2022 году МИД сможет сэкономить 635 миллионов рублей. Из них 472,7 миллиона составит экономия по расходам на зарплату сотрудникам, 73,6 миллиона — экономия на командировочных и других выплатах сотрудникам зарубежного аппарата, 47,5 миллиона — на закупке товаров, работ и услуг, а также 40,4 миллиона — на капитальном ремонте заграничных учреждений.
Массовая высылка российских дипломатов из западных стран, в основном из государств-членов Евросоюза, произошла после начала российской спецоперации на Украине.
В качестве ответной меры Москва объявила персонами нон-грата схожее количество сотрудников посольств западных стран. Глава российского МИД Сергей Лавров называл ситуацию беспрецедентной даже по меркам холодной войны.