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Подсчитан размер экономии бюджета из-за высылки российских дипломатов

Россия сэкономит на высылке своих дипломатов 635 миллионов рублей

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел подсчитало размер экономии средств федерального бюджета, которой удастся достичь благодаря массовой высылке властями западных стран российских дипломатов. Расчеты приводит ТАСС.

В 2022 году МИД сможет сэкономить 635 миллионов рублей. Из них 472,7 миллиона составит экономия по расходам на зарплату сотрудникам, 73,6 миллиона — экономия на командировочных и других выплатах сотрудникам зарубежного аппарата, 47,5 миллиона — на закупке товаров, работ и услуг, а также 40,4 миллиона — на капитальном ремонте заграничных учреждений.

Массовая высылка российских дипломатов из западных стран, в основном из государств-членов Евросоюза, произошла после начала российской спецоперации на Украине.

В качестве ответной меры Москва объявила персонами нон-грата схожее количество сотрудников посольств западных стран. Глава российского МИД Сергей Лавров называл ситуацию беспрецедентной даже по меркам холодной войны.

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Платон Щукин
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